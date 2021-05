Primul fotbalist care a confirmat transferul la Barcelona: "E o decizie curajoasa!" Ce a spus dupa ce a semnat 

Barcelona a rezolvat cateva mutari pe piata transferurilor.

Eric Garcia, jucatorul pe care catalanii voiau sa il aduca inapoi inca de anul trecut, a confirmat ca s-a inteles cu Barcelona, intr-un interviu pentru revista L'Esportiu.

"M-am gandit la viitorul meu, la ceea ce cred ca acum este cea mai buna optiune pentru mine. Cred ca este o decizie curajoasa. Sunt convins de pasul pe care l-am facut", a spus Garcia, citat de Mundo Deportivo.

Fundasul central al lui Manchester City a vorbit si despre comparatia cu Gerard Pique si a dezaluit ca nu este speriat de acest lucru.

"Nu ii dau importanta deoarece suntem fotbalisti diferiti, nu? Sa lamurim problema. Gerard a obtinut totul, este unul dintre cei mai buni fundasi centrali din lume, este mai mult decat recunoscut, iar eu am 20 de ani, sunt abia la inceputul carierei, practic.

Singura comparatie posibila este aceasta, ca amandoi facem parte din Academia clubului si am locuit in Manchester, insa el la echipa mai putin buna. Am avut mai mult noroc eu, am putut sa joc la echipa mai buna din Manchester. E pacat pentru el", a adaugat fundasul.

Totodata, Garcia a fost intrebat si despre posibilul transfer al lui Kun Aguero la Barcelona: "Kun este un fenoment si o masinarie de goluri. Ca are o anumita varsta? Uitati de asta! Kun va inscrie goluri pana la 100 de ani, este o legenda, un mit. Este si un coechipier extraordinar".