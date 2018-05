Presedintele Barcei a recunoscut transferul de 100 de milioane: "Ne-am intalnit in octombrie!"

Barcelona cauta intariri dupa esecul din Champions League.

Catalanii nu se multumesc doar cu "dubla" din Spania. Presedintele Josep Maria Bartomeu a marturisit in direct la TV ca a avut mai multe contacte cu Griezmann de la Atletico Madrid. Atacantul a refuzat prelungirea cu echipa din Madrid, iar vara trecuta s-a intalnit in vacanta cu presedintele Barcei. Discutiile au continuat si in octombrie anul trecut, cand Bartomeu s-a intalnit cu agentul atacantului.

Clauza de reziliere a lui Griezmann este de 100 de milioane de euro, iar Barca e gata s-o achite.

"M-am intalnit in octombrie cu reprezentantul lui si am discutat la fel cum o facem de obicei cu reprezentantii jucatorilor", a spus Bartomeu.

"Ne-am intalnit si in vacanta vara trecuta, n-am salutat", a mai spus el.

Chiar daca il va lua pe Griezmann, Barca nu renunta la Dembele, a spus Bartomeu. Si Arthur Melo de la Gremio e pe lista Barcei. "Inca nu pot sa spun daca va veni", a comentat seful Barcei.

Din conducerea Barcelonei va pleca directorul sportiv Robert Fernandez, iar in locul sau sunt sanse mari sa vina fiul lui Johan Cruyff, Jordi.