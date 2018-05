Transferul surprinzator pregatit de "galactici"! Omul care a INGROPAT-O pe Barcelona poate ajunge la Real Madrid

Agentul jucatorului l-a propus la Real.

Fundasul grec Kostas Manolas ar putea ajunge la Real Madrid! Marca anunta in aceasta dimineata ca jucatorul care a marcat golul ce a eliminat-o pe Barcelona in sferturile Ligii Campionilor a fost oferit Realului! Madrilenii cauta intariri in aparare iar Manolas a devenit o tinta pentru vara.

Cei de la Real au totusi un semn de intrebare in ceea ce il priveste pe jucator, considerand ca in Serie A fundasii sunt protejati, lucru care nu se intampla in Spania, astfel ca exista dubii in ceea ce priveste aducerea unui aparator din campionatul italian.

In ciuda faptului ca a ajuns pana in semifinalele UEFA Champions League, AS Roma este obligata sa cedeze jucatori pentru a nu avea probleme financiare iar Manolas, aflat la echipa din 2014, ar putea fi unul dintre sacrificati.