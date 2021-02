Portarul lui Elche a fost UIMIT dupa ce i-a cerut tricoul cu Messi! Gestul INCREDIBIL facut de argentinian

Barcelona jucat partida restanta contra lui Elche, scor 3-0.

Lionel Messi a jucat toata partida si a marcat primele doua goluri pentru catalani, iar Jordi Alba a inchis tabela. La sfarsitul meciului, goalkeeper-ul lui Elche i-a cerut lui Messi tricoul.

Edgar Badia a primit ce si-a dorit, insa a ramas uimit cand a vazut ca si jucatorul cu 6 Baloane de Aur i-a cerut tricoul la schimb. Portarul nascut in Barcelona, dar crescut de Espanyol nu a inteles ce i-a spus Messi, insa si-a dat repede tricoul jos si i l-a dat lui Messi.

Badia se afla la prima experienta in La Liga dupa ce a in trecut a evoluat in ligile inferioare.