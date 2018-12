Politia ii VANEAZA pe cei care urmaresc meciuri pe streamuri ilegale! Operatiune uriasa: 4000 de locatii vizitate! Ce pedeapsa risca

Fotbalul e in razboi cu site-urile care transmit ilegal meciurile de fotbal.

Se intampla in Spania, acolo unde Federatia Spaniola a denuntat peste 4000 de locatii publice unde se pot viziona meciuri din La Liga pe streamuri ilegale.

Pierderile sunt masive: 400 de milioane de euro pe an, estimeaza spaniolii. Politia a demarat o actiune de amploare in care efectueaza peste 20.000 de vizite in locatii publice si peste 9000 de anchete. Cei gasiti vinovati de piraterie risca pana la 4 ani de inchisoare!

Politistii spanioli au gasit deja 800 de decodoare ilegale si au ajuns la concluzia ca 48% din locatiile din Spania care transmit partidele din La Liga o fac prin streamuri ilegale, fara ca un abonament sa fie platit.

Pentru ca locatiile exacte sa fie depistate, federatia spaniola a lucrat cu politia cibernetica, iar zeci de specialisti au fost trimisi in locatii recunoscute pentru viozionarea de partide pentru a stabili daca se respecta legea sau nu.

"Aceasta operatiune este un real succes. Trebuie sa fim clari in privinta acestor practici: sunt ilegale si vom lupta ferm pana cand ele nu vor mai exista", a spus Javier Tebas, seful federatiei din Spania.