Un portar uriaș, care s-a retras din fotbal, ar putea reveni pe teren la FC Barcelona! E chemat în locul lui Ter Stegen

Catalanii au un portar de perspectivă pe care se pot baza, Inaki Pena (25 de ani), dar clubul mai caută un jucător cu experiență. În acest moment al sezonului, FC Barcelona mai poate coopta doar jucători liber de contract.

Wojciech Szczesny, chemat la FC Barcelona

Oficialii catalani încearcă să convingă un jucător uriaș care tocmai s-a retras din fotbal să revină în iarbă. Este vorba despre portarul polonez Wojciech Szczesny (34 de ani). El a anunțat pe 27 august că se retrage din activitate, după ce a fost pus pe liber de Juventus.

Site-ul polonez Meczyki anunță că FC Barcelona l-a contactat pe Wojciech Szczesny și ar vrea să-l convingă să revină pe teren. E destul de probabil ca Szczesny să fie chemat pentru a fi rezerva lui Inaki Pena, un jucător spaniol de mare perspectivă.

Inaki Pena are la activ 23 de meciuri oficiale în poarta Barcelonei. El a mai jucat de-a lungul carierei la Galatasaray, sub formă de împrumut. Pena și-a prelungit recent contractul cu FC Barcelona, iar clubul i-a stabilit o clauză de reziliere de 400 de milioane de euro. Prin această mișcare a fost convins tânărul portar să rămână alături de echipă, deși nu este prima opțiune. Acum are șansa de a străluci.

Unde a apărat Szczesny

Polonezul Wojciech Szczesny a crescut la echipele Agrykola Warsaw, Legia Varșovia și Arsenal. A debutat la seniori în prima echipă a lui Arsenal, în 2009.

În sezonul 2009/2010 a fost împrumutat la Brentford, după care s-a întors pe Emirates și a fost titular la Arsenal. Ulterior a mai apărat pentru AS Roma și Juventus.

Szczesny are 84 de selecții pentru naționala Poloniei, alături de care a participat la Euro 2012, Euro 2016, CM 2018, Euro 2020 și Euro 2024. În palmares are trofeele FA Cup (x2), FA Community Shield (1), Serie A (x3), Coppa Italia (x3) și Supercoppa Italiana (x2), fiind desemnat cel mai bun portar din Premier League (2013-2014) și Serie A (2019-2020).

Verdictul medicilor pentru Ter Stegen

Neamțul Ter Stegen a suferit o accidentare cumplită în meciul de campionat cu Villarreal. În minutul 45+2, la scorul de 2-1 pentru gruparea catalană, Ter Stegen s-a prăbușit pe gazon după ce s-a înălțat pentru a prinde o minge centrată din lateral. Portarul a fost operat la genunchiul drept și ar urma să stea pe bară în următoarele opt luni.

Ter Stegen a fost titular incontestabil între buturile Barcelonei în ultimii zece ani. El a fost cumpărat în 2014 de la Borussia Monchengladbach, pentru 12 milioane de euro.