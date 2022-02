Ousmane Dembele le-a închis gura contestatarilor! Un gol și două pase decisive într-o nouă victorie la scor pentru FC Barcelona

Echipa antrenată de Xavi s-a impus cu 4-0, pe teren propriu, în fața celor de la Athletic Bilbao și și-a consolidat poziția a patra în clasament, la un punct distanță de locul trei și cu un meci mai puțin disputat.

Catalanii au deschis scorul în minutul 37, prin Aubameyang, iar avantajul a fost mărit în minutul 73, datorită reușitei lui Dembele, fiind primul gol reușit de francez în acest sezon.

Tot francezul s-a aflat și la construcția reușitelor lui Luuk de Jong și Depay, din minutele de prelungire, evoluția lui Ousmane Dembele fiind una spectaculoasă.

Dembele is NOT from this planet ???? pic.twitter.com/ej16lCn5i5 — ً (@JOTlNHO) February 27, 2022

Viitorul lui Dembele la FC Barcelona, incert

Unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria catalanilor, adus în 2017 pe 105 milioane de euro, e gata să plece în vară, gratis, după cinci ani în care rezultatele în tricoul catalanilor au fost departe de așteptări.

Catalanii au încercat să îl vândă în iarnă, însă Dembele s-a opus vehement mutării, preferând să rămână până la finalul contractului pentru a-și încasa toți bani, iar apoi să plece, fără ca clubul să obțină vreun beneficiu de pe urma sa.

Într-un interviu acordat celor de la Mundo Deportivo, Aubameyang a dezvăluit că i-a spus lui Dembele să rămână pe Camp Nou.

„Adevărul estă că mi-a trimis un mesaj pentru a afla dacă voi veni sau nu la Barcelona și eu nu am vrut să îl deranjez pentru că și el avea situația lui, dar am vorbit puțin.

Să joc din nou cu el este ceva extrem de special, pentru că am avut un an incredibil la Dortmund și este un jucător incredibil. Ousmane este unul dintre cei mai buni jucători cu mingea și ca atacant este incredibil. Sincer să fiu, sunt foarte fericit că este aici și când am ajuns i-am spus: 'Trebuie să rămâi, frate!'.

Nu știu dacă există speranțe să își schimbe părerea, dar ce pot spune este că totul este posibil în viață”, a declarat Aubameyang.