Dembele, fanul numărul unu al lui Aubameyang. Ce le-a cerut colegilor de pe banca de rezerve pentru a ajunge lângă noul sosit

Contractul lui Ousmane Dembele (24 ani) cu FC Barcelona expiră în vara lui 2022, iar până acum, cele două părți nu au ajuns la un acord.

Pentru prelungirea angajamentului, Moussa Sissoko cere o mărire de salariu pentru Dembele, care să se ridice la 40 de milioane de euro anual, și un bonus de 20 de milioane de euro atât pentru jucător, cât și pentru agent.

Xavi s-a răzgândit în legătură cu situația mijlocașului francez și l-a convocat pentru partida cu Atletico Madrid, din campionatul spaniol, însă a rămas pe banca de rezerve.

Pentru a ajunge lângă fostul coleg de la Borussia Dortumd, de curând transferat pe Camp Nou, mijlocașul francez și-a ridicat colegii de pe scaune și a trecut pe lângă ei, pentru a se așeza lângă Aubameyang.

Dembele și Aubameyang au jucat împreună la Borussia Dortumd în 2016, înainte ca francezul să plece la FC Barcelona, unde nu a avut randamentul așteptat, din cauza numeroaselor accidentări.

Dembele told the whole bench to move so he could sit next to Auba