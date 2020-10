Gica Hagi a dezvaluit MOTIVUL REAL pentru care a plecat de la Viitorul! Ce planuri are si de ce l-a adus pe Ruben de la Barrera in locul lui

Gheorghe Hagi a vorbit despre motivele care au stat la baza deciziei lui de a se retrage din functia de antrenor al celor de la Viitorul.

"Regele" a dezvaluit ca planurile sale pentru urmatorii 10 ani implica dezvoltarea Academiei care ii poarta numele, Hagi intentionand sa organizeze lucrurile si mai bine decat a facut-o pana acum pentru ca rezultatele sa fie din ce in ce mai bune.

"Avem in continuare jucatori. Noi am construit o generatie pana la 99. Avem alta generatie 2000-2004... Asa va dau raspunsul si de ce m-am retras. A venit timpul in care sa imi revizuiesc, dupa 10 ani, sa revizuiesc totul in Academie, sa fac ceva pentru urmatorii 10 ani. Selectie, jucatori... Tot ce avem acolo.

M-am retras sa pregatesc totul pentru urmatorii zece ani, da. Sa ma duc sa organizez lucrurile. Si apoi pot sa ii las in pace. De asta am adus si un antrenor tanar. Am crezut ca e momentul sa vina si altcineva, sa predea si alte miscari de a juca fotbalul, dar respectand principiile noastre", a declarat Gica Hagi, potrivit Telekom Sport.