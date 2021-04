O lasa Simeone pe Atletico pentru Serie A?! Spaniolii anunta ca un club urias din Italia e pe urmele antrenorului

De aproape 9 ani pe banca gruparii din Madrid, Simeone ar putea sa o paraseasca in curand pe Atletico.

Simeone mai are contract cu Atletico pana in iunie 2022, dar spaniolii de la publicatia Todo Fichajes sustin ca Simeone ar putea semna cu Inter Milano, grupare condusa in prezent de Antonio Conte. Inter ocupa prima pozitie in Serie A, cu 71 de puncte dupa 29 de runde, la 11 lungimi distanta de AC Milan (60) si la 12 de Juventus (59), insa oficialii nerrazzurilor se gandesc la o mutare de top, anunta publicatia spaniola.

Antonio Conte, 51 de ani, mai are si el tot un an de contract cu Inter, insa ar putea pleca daca gruparea italiana nu va cuceri titlul in acest sezon, mai noteaza sursa citata. Simeone nu ar fi la prima aventura in Serie A, dupa ce in 2011 a pregatit-o pe Catania pentru 18 partide, iar ca jucator a evoluat in Italia atat pentru Inter, cat si pentru Lazio, printre altele.

Lider in La Liga, insa cu un avans destul de mic fata de Barcelona si Real Madrid, un punct, respectiv 3, Atletico ar putea castiga al doilea titlu cu Simeone pe banca, dupa cel din 2014, daca va reusi sa ramana in fruntea clasamentului pana la final.