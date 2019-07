Nu Griezmann, nici Neymar! Asta e cea mai TARE LOVITURA pe care vrea sa o dea Barca in aceasta vara! Anunt de ULTIMA ORA

Barca pregateste o noua mutare importanta.

Barcelona vrea sa-i prelungeasca pana in 2023 contract lui Leo Messi! Conform celor de la ESPN, Barca se pregateste de negocieri cu reprezentantii lui Messi pentru a prelungi intelegerea care ar urma sa expire in 2021. Barcelona vrea sa evite astfel ce s-a intamplat in 2017 cand Messi intrase in ultimele 12 luni de contract si cluburi precum PSG sau Manchester City au incercat sa-l ademeneasca inainte sa puna stilolul pe noua intelegere.

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, este cel care insista pentru acest nou contract al lui Messi care ar avea 36 de ani in momentul in care s-ar incheia viitoarea intelegere. Messi ar urma sa primeasca un salariu mai bun, insa nu este clar ce se intentioneaza Barca legat de clauza de reziliere: in prezent, aceasta este de 700 de milioane de euro.

Messi si-a prelungit pana acum de nu mai putin de 9 ori contractul cu Barcelona de-a lungul timpului, incepand cu 2004!