Laporta pregateste REVOLUTIA in vestiarul Barcelonei! Starul care a intrat pe lista neagra a presedintelui

Revenit in functie de doar o saptamana, Joan Laporta e pus pe fapte mari in noul sau mandat de la club.

Dupa ce s-a speculat pe seama relatiei foarte bune dintre Messi si Laporta, care ar putea sa-l convinga pe argentinian sa ramana la club, noul presedinte e gata sa faca schimbari majore in lot, din sezonul urmator. Primul nume care ar putea parasi echipa este Philippe Coutinho, brazilianul adus de la Liverpool pentru 150 de milioane de euro, insa mutarea va fi greu de realizat in conditiile in care catalanii spera sa recupereze o parte din suma investita, anunta AS.

Coutinho era vazut de Ronald Koeman la inceputul sezonului ca fiind un jucator esential al echipei, insa accidetarea de la genunchiul stang care l-a tinut departe de gazon pentru o perioada lunga pare sa-i fi fost fatala. Conform presei iberice, FC Barcelona ar mai avea de platit circa 50 de milioane de euro pentru a inchide transferul lui Coutinho de la Liverpool.

Mai mult decat atat, Coutinho are al treilea salariu de la FC Barcelona, dupa Messi si Griezmann, castigand peste 11 milioane de euro pe an. Salariul urias poate reprezenta o problema in vederea vanzarii lui Coutinho. Cotat la 50 de milioane de euro, Coutinho mai are contract cu FC Barcelona pana in 2023 si va sta pe tusa cel putin pana la finalul lunii aprilie. Pana la accidentare, Coutinho a evoluat in 14 jocuri oficiale in actualul sezon, reusind sa marcheze trei goluri.