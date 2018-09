"Messi NU are viata! E ca intr-o INCHISOARE" Dezvaluirea facuta de unul dintre cei mai buni prieteni de-ai lui Messi

Faima il afecteaza pe Messi conform dezvaluirii unui prieten de-al jucatorului Barcei.

Considerat de multi fani si jucatori cel mai mare fotbalist din toate timpurile, Leo Messi nu este invidiat de prieteni. Fost jucator la Roma, Juventus sau Southampton, Osvaldo, nu si-ar dori sa fie in locul lui Messi.

"Nu, nu as vrea sa am o viata ca a lui Messi. Mi-ar placea sa joc ca el, dar nu vreau sa am viata lui Messi pentru ca el nu are viata. Este ca si cum ar trai intr-o inchisoare de aur" le-a spus Osvaldo celor de la Marca.

Bun prieten cu Messi, fostul atacant italian spune ca nu se poate distra alaturi de starul argentinian. Acesta este recunoscut oriunde ar merge. "Messi poate ca are cel mai mare TV din lume, dar nu are privilegiul de a sta relaxat in sufrageria lui. Nu e asta viata pe care mi-as dori-o" a mai spus Osvaldo.

Retras din fotbal, Osvaldo s-a apucat de muzica. Face parte din formatia Barrio Viejo in Barcelona si vrea sa aiba cat mai multe concerte.