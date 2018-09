Messi ii tine pe argentinieni cu sufletul la gura! Ce decizie a luat in privinta nationalei

Leo Messi nu se intoarce la nationala pentru urmatoarele meciuri.

Vedeta Lionel Messi nu va juca in nationala de fotbal a Argentinei la meciurile amicale cu Irak si Brazilia, pe 11 si 16 noiembrie, in Arabia Saudita, transmite EFE.

Anuntul a fost facut de selectionerul interimar Lionel Scaloni, luni, la Londra, pentru canalul Fox Sports.



''Nu, nu va veni. Am vorbit cu el, toata lumea stie ca am o relatie foarte buna cu el. Am discutat si am ajuns la concluzia ca pentru moment e mai bine sa nu vina. Ne aflam intr-o etapa diferita, iar componentii de acum trebuie sa continue sa joace si sa demonstreze in tricoul echipei nationale'', a declarat Scaloni.

''In viitor, cand va fi numit noul selectioner, el va decide daca acesti baieti merita sa imbrace tricoul echipei nationale sau daca va convoca alti jucatori'', a mai spus Scaloni.

Messi a lipsit de la reprezentativa albiceleste si de la partidele de verificare cu Guatemala si Columbia, jucate in Statele Unite, in septembrie.

Se presupune ca starul Barcelonei va reveni la echipa nationala in 2019, pentru a juca la Copa America, turneu ce va avea loc in Brazilia, intre 14 iunie si 7 iulie.

Argentina va juca un meci amical pe 11 noiembrie, cu Irakul, pe stadionul Prince Faisal bin Fahd din Riad, iar apoi va infrunta Brazilia, pe 16 noiembrie, pe King Abdullah Sports City, de langa Jeddah.