Despre plecarea olandezului de la clubul catalan s-a vorbit chiar și în vară, atunci când Juventus l-a dorit cu insistență. Acum a apărut varianta unui transfer la Manchester United, dar se pare că Depay este aproape de a juca la una dintre rivalele Barcelonei.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie, pe contul său de Twitter, că Memphis Depay este la un pas distanță de a juca pentru Atletico Madrid. Mutarea ar urma să se facă sub formă de împrumut, cel mai probabil până la finalul sezonului, atunci când olandezului îi va expira și contractul cu Barcelona.

Memphis #Depay is one step away to #AtleticoMadrid from #Barça on loan. #transfers #FCB https://t.co/6TdAdCgSFN