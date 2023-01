”Am spus asta conducerii”. Mesajul transmis de Xavi, după ce a auzit că Depay e foarte aproape de plecarea de la Barcelona

S-a vorbit despre un transfer la Manchester United, echipă pentru care olandezul a evoluat între 2015 și 2017, când a fost transferat de la PSV Eindhoven.

Xavi, antrenorul grupării de pe Camp Nou, a vorbit despre situația atacantului care a fost aproape de o plecare și în vară, când a fost dorit insistent de Juventus.

Tehnicianul nu și-ar dori ca Barcelona să piardă jucători în această iarnă și a transmis acest mesaj conducerii, sperând că șefii clubului vor face tot posibilul pentru a-l ține pe olandez la echipă până la finalul acestui sezon.

”Depay? Nu știm încă nimic. Vom vedea ce se va întâmplat. Am spus conducerii că aș fi bucuros dacă echipa ar rămâne exact așa cum este”, a spus Xavi.

Xavi on Aubameyang: "We are happy with the squad. In principle, there will be no changes. There has been no meeting”. ???????? #FCB

“Depay? We do not know anything. We will see what happens. I told the board that I’d be happy if the squad remains as it is”. pic.twitter.com/iZsaitpTLs