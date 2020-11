Manchester City il vrea pe Messi cu ORICE PRET din iarna! Cat ofera englezii pentru starul Barcelonei 

Leo Messi (33 ani) este principalul obiectiv al lui Manchester City pentru urmatoarea perioada de mercato.

Englezii au incercat sa il aduca inca din vara, cand argentinianul i-a anuntat pe oficialii Barcleonei ca nu mai vrea sa ramana pe Camp Nou, dupa sezonul dezastruos, insa mutarea a picat dupa refuzul clubului de a-l lasa sa plece.

Leo a decis sa nu inceapa un proces impotriva fostei echipe si sa mai ramana inca un an pe Camp Nou. Din vara se activeaza clauza din contract prin care acesta poate pleca pe gratis, daca isi doreste.

Manchester City il vrea cu orice pret pe Messi si vor incerca sa il transfere in iarna, anunta The Sun. Englezii ar pregati deja oferta care ar urma sa o trimita Barcelonei in urmatoarele saptamani.

Conform sursei citate, oficialii lui City ofera intre 55 si 60 de milioane de euro pentru capitanul Barcelonei si al nationalei Argentinei. Mai mult, City ia in calcul si includerea lui Eric Garcia in transfer, jucator pe care Barcelona il vrea inca din vara.

Cei de la City considera ca Barcelona ar urma sa accepte una dintre variante, tinand cont de problemele financiare prin care trece clubul si situatia lui Messi, care s-a aratat nefericit la club.

VIDEO - Golurile inscrise de Leo Messi impotriva echipelor din Premier League: