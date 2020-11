Messi l-a depasit pe Maradona la acest capitol! Leo a reusit sa bata un nou record pentru nationala in victoria cu Peru

Argentina a invins cu 2-0 in deplasarea din Peru si a trecut pe locul al doilea in grupa de calificare pentru Mondialul din Qatar.

Leo Messi nu numai ca a primit laude pentru partida reusita cu Peru, dar in opinia jurnalistilor argentinieni, acest meci este unul dintre cele mai bune de la nationala pentru starul Barcelonei. Messi nu numai ca a reusit sa-si conduca echipa la victorie, dar a doborat si un nou record.

Leo a devenit argentinianul cu cele mai multe victorii din istoria echipei Argentinei, ajungand la 85 in cele 142 de selectii. Messi l-a depasit chiar pe fostul sau coleg de la Barcelona, care s-a retras in urma cu cateva zile, Javier Mascherano (84 de victorii).

Urmatorul record pe care Messi il are in vizor este cel de selectii la nationala. La Lima, el a ajuns la borna 142, egalandu-l pe legendarul Javier Zanetti si poate ajunge cat de curand la 148, pentru a-l depasi pe acelasi Javier Mascherano.

Privind recordul de goluri cu Argentina, Messi l-a depasit de mult, avand 71 de goluri.

"Fericiti pentru victorie, am avut nevoie de ea dupa meciul pe care l-am jucat zilele trecute. De la inceput am jucat grozav, au venit si golurile imediat si am creat multe sanse de a marca", a declarat Lionel Messi dupa partida.

Statistica lui Leo Messi din partida cu Peru:

Messi against Peru???? 88 touches

88% pass accuracy ✅

1 Key pass ????

3 tackles ????

4 successful long balls ????

3 successful dribbles????????

1 big chance created???? pic.twitter.com/yxEHcKD2xN — Cris (@MessiFC17X) November 18, 2020