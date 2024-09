Transferat în această vară de la RB Leipzig la Barcelona, Dani Olmo a avut cifre impresionante. În meciul cu Girona a reușit să înscrie golul de 3-0 și a ajuns la trei reușite în trei partide pentru catalani, sub comanda lui Hansi Flick.

În minutul 61, mijlocașul spaniol a fost înlocuit de Eric Garcia și a fost surprins pe banca de rezerve cu un disconfort vizibil. Este posibil să fie vorba despre o accidentare în cazul fotbalistului transferat pentru 55 de milioane de euro.

În cel mai scurt timp, mai mulți fani ai Barcelonei au reacționat, iar cadrele surprinse cu Dani Olmo pe banca de rezerve, ținându-se de genunchi, s-au rivalizat rapid pe rețelele de socializare.

No real human will be happy about Dani Olmo’s injury ???? pic.twitter.com/EGUVZ5rEhu