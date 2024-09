Lamine Yamal și-a decis viitorul după un sezon petrecut la FC Barcelona

Spaniolul este produs de FC Barcelona, iar în iulie 2023 a avansat la prima echipă, la doar 16 ani. Pe 13 iulie, înainte de finala EURO 2024 (Spania - Anglia 2-1), Lamine Yamala a împlinit 17 ani.

Winger-ul a bifat până acum 55 de apariții la gruparea catalană, unde a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de opt ori, dar și să ofere 13 assist-uri colegilor săi.

Lamine Yamal a vorbit despre viitorul său și a transmis faptul că vrea să rămână la FC Barcelona toată cariera sa și să devină o legendă la trupa de pe ”Camp Nou”.

”Nu vreau să plec niciodată de la Barca. Vreau să devin o legendă a acestui club”, a spus Lamine Yamal, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

În acest sezon, Lamine Yamal a bifat patru apariții pentru FC Barcelona: a înregistrat un gol și patru pase decisive în 356 de minute. A fost titular în toate meciurile.

???????????? Lamine Yamal: “I never want to leave Barça. I want to become a legend of this club”. pic.twitter.com/xW0uDiCWnU