FC Barcelona i-a stabilit viitorul lui Frenkie de Jong

Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul central mai are contract valabil cu FC Barcelona până la finele stagiunii 2025/26.

Președintele Barcelonei, Deco, a vorbit despre Frenkie de Jong și a sugerat că atât timp cât fotbalistul este sub contract cu gruparea din Catalunia nu se va pune problema unei plecări.

”Nu înțeleg toate aceste lucruri spuse despre Frenkie de Jong. Are contract cu Barcelona și noi suntem foarte mulțumiți de el. Acum nu e nicio problemă. Jucătorul va decide la momentul potrivit. Îl iubim foarte mult”, a spus Deco, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

