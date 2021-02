Leo Messi, un nou RECORD ISTORIC doborat! A devenit jucatorul Barcelonei cu cele mai multe aparitii din istoria La Liga

Barcelona si Cadiz s-au intalnit in etapa cu numarul douazeci si patru din La Liga.

Catalanii vin dupa infrangerea rusinoasa cu PSG de pe Camp Nou din optimile Champions League si au nevoie de o victorie pentru a-si ridica moralul. Barcelona are o serie buna in campionat, unde a pierdut ultima data chiar in fata lui Cadiz, cu 2-1, la inceputul lui decembrie.

Meciul cu Cadiz este unul istoric pentru Leo Messi. Starul Barcelonei a bifat astfel aparitia cu numarul 506 din campionat pentru Barcelona, depasindu-l pe Xavi. Messi a devenit astfel jucatorul Barcelonei cu cele mai multe aparitii in istoria La Liga.