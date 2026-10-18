La înălțime! Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Alaves

Portarul naționalei României a primit din partea portalului SofaScore nota 8,5, a doua cea mai mare de pe teren după cea a fundașului stânga Javi Rodriguez (9,1). Apărătorul lateral a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

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Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu

Ionuț Radu s-a făcut remarcat după opt parade, dintre care șapte au fost din interiorul propriului careu. Radu a avut un indice al golurilor evitate de 1,15.

Celta Vigo a egalat Alaves la puncte

Datorită victoriei de duminică, Celta Vigo a ajuns pe locul opt din La Liga, cu 11 puncte. Alaves se află pe poziția a șaptea, cu același punctaj, dar un golaveraj superior.

De asemenea, Ionuț Radu continuă să confirme statutul de titular obținut în sezonul trecut. El a ajuns la al nouălea meci ca integralist în La Liga, din tot atâtea posibile, dintre care patru au fost fără gol primit. Radu a fost integralist și în cele două jocuri din grupa unică a Europa League.