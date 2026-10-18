La înălțime! Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Alaves

Ionuț Radu (29 de ani) a avut o evoluție solidă în confruntarea de duminică din campionatul Spaniei.
Ionuț Radu, evoluție solidă în Celta Vigo - Alaves
Portarul naționalei României a primit din partea portalului SofaScore nota 8,5, a doua cea mai mare de pe teren după cea a fundașului stânga Javi Rodriguez (9,1). Apărătorul lateral a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
Ionuț Radu s-a făcut remarcat după opt parade, dintre care șapte au fost din interiorul propriului careu. Radu a avut un indice al golurilor evitate de 1,15.
Celta Vigo a egalat Alaves la puncte
Datorită victoriei de duminică, Celta Vigo a ajuns pe locul opt din La Liga, cu 11 puncte. Alaves se află pe poziția a șaptea, cu același punctaj, dar un golaveraj superior.
De asemenea, Ionuț Radu continuă să confirme statutul de titular obținut în sezonul trecut. El a ajuns la al nouălea meci ca integralist în La Liga, din tot atâtea posibile, dintre care patru au fost fără gol primit. Radu a fost integralist și în cele două jocuri din grupa unică a Europa League.