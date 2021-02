Ce super transfer a ratat Barcelona! "E adevarat, am fost foarte aproape sa semnez!" Jucatorul a confirmat negocierile

Barcelona nu are rezultate exceptionale in stagiunea actuala, insa sezonul catanilor putea sa fie cu totul altul.

S-a vorbit foarte intens in vara de dorinta Barcelonei de a-l transfera pe Lautaro Martinez, insa nimic nu s-a concretizat. Atacantul a vorbit in premiera despre transfer si a recunoscut negocierile cu spaniolii.

"Da, e adevarat, am fost in negocieri cu Barcelona. Insa, i-am spus lui Conte ca ma gandesc doar la Inter si ratarea transferului nu ma va afecta. E totul in trecut, iar acum urmeaza sa semnez prelungirea contractului cu Inter.

Viitorul meu este aici. Ma vad la Inter pentru mult timp. Iubesc totul care are legatura cu echipa. Orasul, mancarea, fanii, jucatorii. Am doar sentimente pozitive", a spus Lautaro Martinez, conform Italian Football TV.

In acest sezon argentinianul a evoluat in 23 de partide si a reusit sa marcheze de 13 ori, plus alte 6 pase decisive. Inter se afla pe primul loc in Serie A, la 4 puncte in fata lui AC Milan.