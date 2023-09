Joao Cancelo, declarații emoționante după ce a semnat cu FC Barcelona: "Toți prietenii mei știu"

Cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Joao Cancelo a petrecut și sezonul trecut sub formă de împrumut, dar la FC Bayern Munchen. Acum, portughezul va îmbrăca echipamentul catalanilor.

Joao Cancelo a vorbit despre mutarea sa la Barcelona și a evidențiat că e un vis devenit realitate transferul său la echipa catalană. De asemenea, fundașul dreapta a mai remarcat că toți idolii săi au îmbrăcat tricoul clubului catalan.

„Mereu mi-am dorit să îmbrac echipamentul Barcei și să le arăt oamenilor care au crezut în mine cât de greu mi-a fost să ajung aici. E visul meu de când joc fotbal. Echipa visurilor, toți prietenii mei știu că idolii meu au jucat pentru Barca”, a spus Joao Cancelo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

João Cancelo: “I always wanted to play in the Barça shirt and show people who believed in me how difficult it was to come to Barça”. ???????????? #FCB

“It’s where I’ve always dreamed of playing. A dream club, all my friends know all my idols played for Barça”, told @tjuanmarti. pic.twitter.com/FT9gj1SGe5