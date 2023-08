Portughezul Joao Cancelo (29 de ani) nu a intrat în planurile lui Pep Guardiola pentru sezonul precedent și a fost împrumutat la Bayern Munchen, alături de care a câștigat campionatul în Germania.

Fundașul s-a întors la Manchester City, după ce bavarezii nu au activat clauza de cumpărare definitivă, iar acum va semna cu Barcelona!

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Barcelona și Manchester City s-au înțeles în privința transferului, iar portughezul va pleca spre Barcelona luni seara.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today ???????????? #FCB

João, prepared to travel to Barcelona tonight.

Loan deal with buy option clause included.

…it was just matter of time. ???????? pic.twitter.com/86HuwlwxLd