”M-a șocat!” Motivul pentru care Florin Gardoș a rămas stupefiat

Kosovo are o populație de doar 1,8 milioane de locuitori, mai puțin chiar și decât Bucureștiul. Cu toate acestea, jucătorii kosovari stau mai bine din punct de vedere al cotelor, cu un lot mai valoros decât al naționalei noastre. Acest lucru l-a lăsat mască pe Florin Gardoș, care a prefațat meciul România-Kosovo.

Concluziile după meciul cu Israel

“M-a deranjat faptul că nu am avut inițiativă, nu am încercat să construim”, a afirmat fostul jucător al Stelei. Cu toate acestea, Florin Gardoș a văzut partea plină a paharului. Întrebat ce părere are despre prestația oamenilor din apărare, Gardoș a răspuns optimist: ”Bun, bun, nu aș schimba nimic.”

Kosovo, o echipă imprevizibilă

”Așa echipa pe are a făcut-o mi s-a părut în regulă, dar nu au dar randamentul așteptat, apropo de discuția cu Marin și Marin. Acum, sigur, probabil vor fi niște schimbări în echipă. Nu poți nici să… Kosovo a avut rezultate imprevizibile, a făcut egal cu Andorra și apoi egal cu Elveția.” a spus Gardoș pentru fanatik.ro

Un meci cât o finală

În urma egalului de sâmbătă seară, 9 septembrie de pe Arena Națională, selecționata Israelului a rămas la un singur punct de elevii lui Edward Iordănescu. În cazul unei înfrângeri, România poate cădea pe locul al treilea, înafara locurilor ce duc la Euro. Misiunea este cu atât mai dificilă, întrucât Kosovo a remizat in-extremis în meciul cu Elveția, scor 2-2 și nu a ieșit din calculele calificării.

Kosovo pornește cu prima șansă

”Nu știu la ce să mă aștept. M-a șocat un pic, am văzut statistica cu loturile. Echipa lui Kosovo era evaluată mai mult. Mi se pare incredibil faptul că Kosovo are valoare mai mare ca România. Pentru că, ok, știam de Rrahmani, cel de la Lille. Eu știam că au doi jucători foarte buni. Ar fi favoriți diseară dacă ne luăm după sumele de transfer. Din fericire nu joacă cotele. Dar după cote sunt favoriți”, a mai relevat Florin Gardoș pentru fanatik.ro

Pe lângă Rrahmani de la Napoli, Kosovo are mai mulți jucători în primile cinci ligi din Europa: Zhegrova de la Lille, Vojvoda de la FC Torino, sau Paqarada de la FC Koln.

Meciul România-Kosovo are loc marți seară, de la ora 21:45 pe stadionul Național Arena. Partida se vede în format LIVE TEXT pe www.sport.ro și facebook.com/sport.ro.