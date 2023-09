Presa internațională, uimită după sosirea lui Rivaldo la Farul: "Incredibil! / A declanșat nebunia"

Rivaldo, campion mondial cu Brazilia și câștigător al Balonului de Aur, a preluat 10% din acțiunile clubului Farul și se alătură astfel celorlalți doi acționari, Gică Hagi și Ciprian Marica.

Presa internațională, uimită după sosirea lui Rivaldo la Farul

Vestea a făcut înconjurul presei internaționale, care s-a arătat surprinsă de alegerea lui Rivaldo de a investi la Farul

"Veste incredibilă în România: Rivaldo cumpără 10% din Farul Constanța", au titrat italienii de la TMW, care au continuat: "Rivaldo este oficial noul acționar de la Farul Constanța. Fenomenul brazilian, fost campion mondial, a cumpărat 10% din acțiunile clubului, alăturându-se altfel lui Gheorghe Hagi și Ciprian Marica la conducerea clubului".

Spaniolii de la As au explicat cum a fost posibilă intrarea lui Rivaldo în acționariat și au vorbit despre românii prezenți în La Liga.

"Rivaldo face valuri în România. Starul brazilian cumpără un procent din Farul Constanța, echipă din România care aparține prietenului său Gică Hagi. Anunțul oficial și prezența lui în oraș au declanșat nebunia.

Unirea dintre Hagi și Rivaldo a fost posibilă datorită firmei 4everlegends, condusă de spaniolul Daniel Lopez. Fotbalul românesc are o relație acum mai apropiată cu Spania. Fiul lui Hagi, Ianis, a semnat cu Alaves, iar un alt internațional, Andrei Rațiu, a semnat cu Rayo Vallecano după ce anterior a evoluat la Villarreal și Huesca. Un fost jucător de la Getafe, Ciprian Marica, este și el prezent la reconstruirea Farului. Rivaldo li se alătură pentru a face clubul unul dintre cele mai puternice din țară", a scris As.

Gică Hagi: ”Este un nou pas”

Gică Hagi a oferit și o primă reacție cu privire la mutarea anului în fotbalul românesc.

„Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor.

Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici.

Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni”, a spus Gică Hagi, în comunicatul emis de Farul Constanța.