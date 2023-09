Pentru meciul de pe Stadio Olimpico din Barcelona, care o găzduiește pe campioana en-titre din Spania până când Camp Nou va fi reconstruit, Xavi Hernandez l-a trimis titular în teren pe Lamine Yamal, tânărul fotbalist de 16 ani care a impresionat la echipa a doua. Yamal a jucat încă de la finalul sezonului trecut primele sale minute alături de echipa mare și a fost păstrat de antrenor în lot.

De cealaltă parte, în echipa Sevillei se află veteranul Sergio Ramos, vechi 'prieten' de-al catalanilor. Cu ocazia partidei de vineri seară, presa internațională și-a reamintit un moment special, în care Ramos și Lamine Yamal s-au întâlnit, în urmă cu șapte ani.

Pe rețelele sociale a apărut un clip, de la un El Clasico din 2016, când Lamine Yamal, în vârstă de opt ani, îl însoțea pe teren pe Sergio Ramos. Tânărul purta un tricou pe care scria „Merci Johan”, dedicat lui Johan Cruyff, care a murit la 68 de ani, înainte de acea partidă, după o luptă cu cancerul.

Throwback to the 2016 Clásico, when an eight-year-old Lamine Yamal walked out as Sergio Ramos' mascot.

Seven years later and they're facing off as Barcelona host Sevilla ????

(via @Gol)pic.twitter.com/fCHVQUrNwO