Aliniere de GALA in ultima campanie FIFA in lupta cu COVID-19! Messi, Eto'o sau Casillas invata oamenii cum sa se apere de virus: "Jucam in aceeasi echipa!"

FIFA si Organizatia Mondiala a Sanatatii au facut o campanie de senzibilizare in care mai multi fotbalisti de renume incearca sa traga un semnal de alarma pentru a opri raspandirea coronavirusului.

Printre ei se afla Leo Messi, alaturi de Samuel Eto'o, Gary Lineker, Xavi, Carles Puyol sau Iker Casillas. Campania se numeste "Transmite mesajul si elimina coronavirusul".

In clipul de prezentare, fotbalistii prezinta cele 5 lucruri la care oamenii trebuie sa aiba grija pentru a se proteja: mainile, coatele, fata, distanta si simptomele.

"Incepeti cu mainile. Va rog, spalati-va mainile frecvent cu apa si sapun sau cu o solutie pe baza de alcool", spune Alisson Becker.

"Va rog, acoperiti-va gurile si nasul cu interiorul cotului atunci cand tusiti si stranutati. Daca folositi servetele de hartie, aruncati-le imediat si spalati-va mainile", a spus Carli Lloyd.

"Evitati sa va atingeti fata, in special ochii, nasul si gura, pentru a preveni ca virusul sa iti intre in corp", a spus si Leo Messi.

"In relatiile sociale, faceti un pas in spate. Mentineti minimum un metru distanta de alte persoane", a explicat Han Duan, jucatoare de origine chineza.

"Daca va simtiti rau, ramaneti in casa. Va rog, urmati instructiunile autoritatilor de sanatate", a concluzionat Eto'o.

