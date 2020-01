"I-am facut cadou palinca!" Noul antrenor al Barcelonei a antrenat un jucator roman: "Se pregatea cot la cot cu noi!"

Quique Setien este noul antrenor al Barcelonei, dupa demiterea lui Ernesto Valverde.

Noul antrenor al Barcelonei nu are in CV o echipe de renume, insa oriunde a antrenat, a avut rezultate pozitive, ba chiar, a reusit sa invinga Barcelona cu 4-3, pe Camp Nou, pe vremea cand o antrena pe Betis.

Desi fanii s-au impotrivit numirii lui, motivand ca "nu se ridica la nivelul Barcelonei", Setien a fost o optiune pe care conducerea a cantarit-o mult, dupa cum a declarat Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, la conferinta de presa de astazi.

Setien a antrenat si un jucator roman, in sezonul 2007-2008, pe vremea cand era la Logrones, echipa din liga a treia din Spania. Emil Stef, fostul portar al lui CFR Cluj a lucrat sub comanda actualului antrenor al Barcelonei si a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui, intr-un interviu pentru Fanatik.

"Un antrenor foarte bun inca de la acea vreme si un om senzational. Pe atunci avea vreo 49 de ani si se pregatea cot la cot cu noi, la toate antrenamentele. La testele care stabileau proportia de grasime si muschi din corp, avea rezultate similare cu jucatorii pe care ii pregatea. Cand a plecat de la Logrones, m-a sunat sa ne vedem la cafea in oras. Nu stiu daca a facut-o cu toata lumea. Ne-am intalnit in oras, i-am facut cadou o sticluta de palinca ambalata in ceva cu motive populare. Mi-a multumit si mi-a urat succes, un om foarte cald", a declarat Emil Stef.

Quique Setien a facut primul antrenament oficial la Barcelona. Vezi mai jos imagini cu noul antrenor, alaturi de jucatorii de top ai clubului.