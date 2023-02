Fotbalistul de la FC Barcelona în care Xavi își pune toate speranțele: „Sunt unul dintre cei care au crezut cel mai mult în el”

FC Barcelona mai are de disputat un meci pentru a completa și etapa cu numărul 21. În cazul în care echipa lui Xavi Hernandez o va învinge pe Cadiz duminică seară, atunci catalanii se vor distanța la opt puncte de ocupanta locului secund, Real Madrid.

Înainte de partida respectivă, Xavi a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului și despre Raphinha, printre altele. Winger-ul se află la formația de pe Camp Nou din iulie 2022 și parcurge o etapă strălucită din cariera sa.

Brazilianul are patru goluri și patru pase decisive în actuala stagiune a primului eșalon din Spania, iar Xavi l-a lăudat și a evidențiat că are încredere deplină în serviciile pe care le oferă Raphinha echipei catalane.

„Sunt unul dintre cei care au crezut în el cel mai mult. E jucătorul cu cele mai multe assisturi de la echipă. Înscrie, în duelurile unu-la-unu îndrăznește mai mult, e extraordinar! Când au existat critici, nu am avut niciun dubiu că Raphinha va reuși aici”, a spus Xavi, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Xavi on Raphinha: “I'm the one who has trusted him the most. He's the player with the most assists of the team. He scores, in the 1v1 he's daring more… he’s extraordinary”. ???????????????? #FCB

“When there was criticism, I had no doubt that Raphinha was going to succeed here”. pic.twitter.com/Xf22hFLPl8