Londonezii au bifat a doua înfrângere consecutivă și au cinci meciuri consecutive fără victorie. Chelsea a pierdut cu ultima clasată Southampton în ultima etapă, iar situația echipei lui Graham Potter devine din ce în ce mai îngrijorătoare.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Ward-Prowse, în primul minut de prelungiri ale primei reprize.

În urma înfrângerii, Chelsea se află pe locul 10 în clasament, având 31 de puncte obținute în 23 de meciuri jucate. Southampton e pe ultimul loc în clasament, cu 18 puncte.

Meciul se putea încheia cu o tragedie, după o intrare horror a lui Sekou Mara, care a încercat o execuție din „foarfecă” și l-a lovit cu gheata în gât pe Cesar Azpilicueta. Căpitanul iberic a fost doborât instant la pământ, iar coechipierii săi au cerut disperați intervenția medicilor.

The sound makes it worse hope Azpilicueta recovers from this pic.twitter.com/IhipvzHgOt