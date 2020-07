Elogiul lui Pele la adresa lui Messi! Cuvintele superbe ale legendei braziliene despre starul Barcelonei 

O @leomessi dispensa comentários. Incansável, maravilhoso e brilhante. É lindo te ver jogar. Bem-vindo ao clube dos 700 gols. Obrigado pelo espetáculo! // @leomessi needs no introduction. Tireless, wonderful and brilliant. It's beautiful to see you play the game. Welcome to the 700 goals club. Thanks for being such a joy to watch! #pele - ???? @guzmandeman

A post shared by Pelé (@pele) on Jul 2, 2020 at 9:20am PDT