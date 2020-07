Vestea pe care fanii Barcelonei NU o asteptau! Leo Messi isi pregateste plecarea de la club! Cand ar putea parasi Camp Nou

Leo Messi (33 ani) si-ar fi conturat deja o idee legata de plecarea sa de la Barcelona.

Cotidianul Cadena SER anunta ca obiectivul lui Leo Messi este sa isi incheie contractul in 2021, iar la finalul acestuia sa plece de la Barcelona.

Argentinianul si-a oprit negocierile de prelungire a contractului, care ar fi inceput bine de ambele parti, insa ultimele intamplari de la club l-ar fi facut pe starul catalanilor sa se razgandeasca si a decis sa opresca negocierilor.

Conform sursei citate, Messi ar fi transmis apropiatilor din vestiar ca nu vrea sa devina o problema pentru club, in special pentru ca intotdeauna a spus ca va ramane atata timp cat este dorit.

Capitanul Barcelonei s-a saturat sa auda 'dezvaluiri' false din interiorul propriului club in care este facut responsabil de deciziile cu care nu a avut absolut nicio legatura. In plus, a obosit sa vada cum trece timpul fara un proiect care sa aduca trofee.

