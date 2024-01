Considerat ”creierul” Gironei, echipa aflată alături de Real Madrid în fruntea clasamentului din La Liga, fostul dinamovist Aleix Garcia a atras atenția Barcelonei lui Xavi.

Barca intenționează să-l transfere pe proaspătul internațional spaniol încă din această iarnă, inclusiv pentru a suplini absența de lungă durată a lui Gavi.

La sfârșitul lui decembrie, presa iberică a scris că fostul mijlocaș al lui Dinamo este ”o prioritate pentru FC Barcelona în perioada de transferuri din ianuarie”.

