Născut în Râmnicu Vâlcea, Robert Lungu a împlinit în vară 20 de ani și în ultimele opt sezoane a fost legitimat la Girona FC, echipa-miracol care este liderul din La Liga, peste granzii Real Madrid, FC Barcelona sau Atletico Madrid.

Fundașul format la Hidro Râmnicu Vâlcea a jucat, pe rând, la echipele Infantil B, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil B și Juvenil A ale clubului din Girona, unde a fost și căpitan, iar în acest an a făcut pasul la seniori de la filiala Girona B, evoluând în actualul sezon la Palamos CF, în prima ligă catalană.

Interviul realizat de Sport.ro cu Robert Lungu (partea a doua)

* În prima parte a interviului acordat Sport.ro, Robert a explicat cum a fost posibilă ”minunea” Girona în acest sezon din La Liga.

La un moment dat erai titular la echipele naționale de juniori ale României, după care convocările au încetat. Ce s-a întâmplat?

În 2019 am fost selecționat la Under 16, perioadă în care am disputat câteva amicale și un turneu în Japonia, unde ne-am înfruntat cu naționale tari, Japonia, Nigeria și Mexic.

În acea perioadă eram titular, jucând fundaș central stânga si fundaș lateral stânga, iar prestațiile mele erau foarte bune.

După cel turneu urma altul, la câteva luni diferență, în Polonia. Fix în acea săptămână am avut o accidentare la ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul drept. A fost cel mai dur moment din cariera mea, dar peste care am reușit să trec.

Ai jucat însă apoi și la naționala Under 19, cu Adrian Văsîi selecționer, alături de Cristian Ignat, Dan Sîrbu, Costin Amzăr, Doru Andrei sau Ștefan Bodișteanu...

Am stat aproape un an pe bară, perioadă în care convocările au încetat, și când mi-am revenit am fost chemat din nou la națională, de această dată la Under 19.

Am disputat un amical contra celor de la Poli Iași, în care am avut o prestație foarte bună și simțeam că puteam să fiu chemat iarăși.

Asta se întâmpla anul trecut, când se desfășura Turul de Elită Under 19, la care intrasem în selecție și unde urma să fiu chemat.

După care ai dispărut din nou!

Spre ghinionul meu, atunci am avut o altă accidentare la celălalt genunchi, stângul, mai exact la ligamentul încrucișat anterior plus meniscul extern.

Din nou, a fost o experiență extrem de grea pe care din fericire am reușit să o depășesc. Din 2022 au încetat și convocările la națională, motivul fiind aceste două accidentări de lungă durată.

Țin să menționez însă că mi-am revenit, am reușit să acumulez un an jucând fotbal la nivel înalt și sunt pregătit pentru orice urmează.

Cum te simți acum, mai ales că joci meci de meci în campionat?

În acest moment sunt titular la Palamos, o echipă cu mare istorie în Catalonia. Am trecut peste accidentările la genunchi și am reușit să practic din nou sportul care mă pasionează.

Acest an am decis să-l iau ca pe un an de relansare, în care să acumulez cât mai multe meciuri în picioare și să mă simt din nou fotbalist, și deocamdată lucrurile merg excelent, sper să și continue la fel.

Știu că ești și student. Ce facultate urmezi?

Da, în paralel cu fotbalul studiez fizioterapia la o facultate în Girona. Consider că sunt într-un moment foarte bun al meu, întrucât reușesc să combin partea academică și fotbalul.

Sper ca lucrurile să meargă bine în continuare în această direcție, deoarece încă îmi văd un viitor ca fotbalist și știu că facultatea pe care o urmez îmi va aduce, la fel, succes.

Robert Lungu la naționalele de juniori ale României

Naționala Under 16

6 meciuri (5 ca titular) în 2019: intrat la pauză în 1-3 cu Cipru, integralist în 0-1 cu Rusia, integralist în 0-1 cu Haiti (Turneul de Dezvoltare UEFA de la Mogoșoaia), titular în 1-1, 3-5 d.l.d. cu Japonia, integralist în 1-1, 6-5 d.l.d. cu Mexic, integralist în 2-1 cu Nigeria (Turneul ”Dream Cup” din Japonia)

Naționala Under 17

Convocat pentru Syrenka Cup 2019, dar se accidentează înaintea turneului

Naționala Under 19

1 meci (titular) la Under 19 în 2022: titular în amicalul 1-2 cu Poli Iași

Convocat pe lista preliminară a stranierilor pentru Turul de Elită al Campionatului European din 2022, dar se accidentează din nou înaintea competiției

