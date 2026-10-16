Brazilianul Raphinha s-a accidentat în timpul ultimei pauze internaţionale, în timp ce se afla în Australia, şi a ratat ultimele două partide ale Barcei, împotriva formaţiilor Getafe şi Galatasaray. Olandezul De Jong a revenit de la Cupa Mondială cu o accidentare şi a urmat un tratament conservator pentru a evita o intervenţie chirurgicală la nivelul genunchiului; el nu a evoluat deloc în acest sezon.

Hansi Flick anunță că Raphinha și Frenkie de Jong s-au recuperat după accidentare

"Dacă îl întrebi pe el, Raphinha vrea să joace, dar trebuie să o luăm pas cu pas. S-a antrenat bine cu echipa ieri, însă ne aşteaptă multe meciuri în zilele şi săptămânile următoare. Trebuie să ne adaptăm şi să îi gestionăm timpul de joc", a declarat Flick înainte de antrenamentul de astăzi, scrie Agerpres.

În ceea ce îl priveşte pe De Jong, antrenorul german s-a declarat "foarte bucuros" că are din nou la dispoziţie un jucător "extraordinar", subliniind că acesta oferă "o opţiune în plus" pentru lot şi "pare pregătit să joace câteva minute".

Flick a recunoscut că l-a testat pe fotbalistul olandez într-un rol defensiv deşi "nu foarte des" şi a evidenţiat faptul că, la antrenamente, acesta pare "foarte concentrat şi hotărât să demonstreze cât de valoros este".

"Calitatea jucătorilor de pe bancă îi obligă pe titulari să dea 100% şi să-şi demonstreze valoarea. Nimeni nu îşi permite să se relaxeze; toată lumea trebuie să evolueze la cel mai înalt nivel. Este o situaţie foarte bună", a adăugat el.

În plus, Flick a menţionat că gestionarea timpului de joc al lui Lamine Yamal "nu este un lucru uşor", dar a subliniat că acesta este un jucător "special", pentru care "cel mai important lucru este să se bucure de fotbal", aşa cum a făcut-o în evoluţiile sale recente.

”Dani Olmo a demonstrat de multe ori că poate juca atacant”

"Nu vreau să stric asta", a conchis el. Antrenorul Barcelonei a menţionat că Dani Olmo "a demonstrat de multe ori" că poate juca pe postul de atacant central, subliniind progresul fizic pe care l-a făcut în ultimele şase luni şi lăudând, totodată, "calităţile şi caracterul său".

De asemenea, el a sugerat că Fermin Lopez ar putea evolua ca atacant, deşi a precizat că apreciază în mod deosebit capacitatea acestuia de a "face incursiuni şi de a ataca din afara careului" atunci când joacă pe postul de mijlocaş ofensiv.

În ceea ce priveşte situaţia lui Alejandro Balde, în prezent a treia opţiune pentru postul de fundaş stânga, după Joao Cancelo şi Xavi Espart, Flick a recunoscut că "nu este o situaţie uşoară", dar a subliniat că Balde "lucrează într-o manieră foarte profesionistă".

În viziunea lui Flick, exact acest lucru este necesar pentru a demonstra că este "pregătit" în cazul în care clubul va avea nevoie de el.

Tehnicianul a explicat, de asemenea, că Gavi se simte "dezamăgit" pentru că nu a fost convocat la echipa naţională în timpul recentei pauze internaţionale, însă a evidenţiat efortul depus de jucător în ultimele săptămâni. "Dă totul pentru club şi avem nevoie de el. Este un jucător de elită atunci când se află la cel mai bun nivel, iar acum se apropie de o formă de 100%", a declarat el.

În cele din urmă, Flick a remarcat că programul actual al meciurilor pune echipele într-o "situaţie dificilă". De asemenea, l-a lăudat pe fostul jucător al Barcelonei, Abde în prezent extremă la Real Betis afirmând că este "impresionat" de "încrederea pe care o arată în duelurile unu la unu şi de golurile pe care le marchează".

"Betis are multă încredere în sine; au câştigat toate meciurile disputate pe teren propriu şi au obţinut rezultate bune în Liga Campionilor. Au jucători de atac puternici şi rapizi, care au marcat multe goluri. Va trebui să ne apărăm bine mâine, întrucât întâlnim una dintre cele mai bune echipe. Au progresat enorm, iar munca depusă de Pellegrini este fantastică", a conchis el.