La câteva zile după ce Portugalia a fost eliminată de Maroc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, scor 0-1, Cristiano Ronaldo a decis să reia pregătirea, iar locul ales de cvintupul câștigător al Balonului de Aur este una surprinzătoare.

Ronaldo s-a antrenat astăzi la Valdebebas, baza de pregătire a celor de la Real Madrid, anunță Relevo. Portughezul a primit permisiunea clubului la care a petrecut nouă ani plini de succes și s-a pregătit pe un teren din cadrul bazei, separat de cel folosit de prima echipă, scrie sursa citată.

Spaniolii anunță că Ronaldo vrea doar să se mențină în formă, iar faptul că a primit permisiunea din partea clubului "arată că a rămas în relații bune cu Real Madrid".

"Este clar că îi este mult mai ușor să se pregătească într-un loc privat, sigur, departe de ochii oamenilor. Nu a avut contact cu foștii colegi, cel puțin în zona care este rezervată primei echipe. Imediat cum a apărut vestea, mai mulți jucători crescuți de club au vrut să meargă și să facă poze cu cel care va fi mereu o legendă a clubului", a scris Relevo.

De asemenea, As anunță că președintele Florentino Perez a fost cel care s-a implicat personal și i-a transmis lui Ronaldo că "Valdebebas este casa lui și se poate pregăti acolo cât timp are nevoie".

Alături de Ronaldo de la Valdebas s-ar mai fi aflat doar fiul său, Cristiano Junior (12 ani), mai scriu spaniolii, care adaugă că nu este clar câte zile va mai rămâne portughezul în Spania pentru a se antrena.

Relevo precizează că Ronaldo a vrut să revină la Madrid încă din această vară, însă "Real nu a fost interesată de un al doilea capitol și nici Atletico, mai ales prin vorbele lui Simene, nu a considerat că este o idee bună".

Pentru moment, viitorul lui Ronaldo este incert. A primit o ofertă colosală de la formația saudită Al Nassr, însă portughezul ar fi decis să o refuze și să aștepte o altă oportunitate.

