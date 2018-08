Ce se intampla cu Courtois? Din nou rezerva, Lopetegui a explicat situatia portarului: "Nu vreau sa spun ce gandesc"

Transferul verii la Real Madrid nu are niciun minut pana acum in tricoul campioanei Europei.

Cel mai important jucator transferat pana acum de Real Madrid, Thibaut Courtois, adus cu 35 de milioane de lire de la Chelsea, nu a debutat pana acum intr-un meci oficial pentru Real, fiind rezerva in primele 2 etape. Antrenorul echipei, Julen Lopetegui, a dat de inteles ca Navas este titular in acest moment.

"Este o situatie care nu este usor de inteles insa este usor de explicat. Am niste optiuni foarte bune in poarta si nu exista nicio problema in acea zona. Vom decide ceea ce e mai bine pentru fiecare meci. Keylor a primit oportunitatea de data aceasta si s-a descurcat foarte bine.



Este o competitie grozava si asta ne face sa fim mai puternici la capitolul portari. Am cateva ganduri despre acest lucruri dar nu le voi impartasi. Pe parcursul acestui sezon ma voi uita la solutii pentru a trata urmatoarea provocare" a declarat Julen Lopetegui dupa partida.