Raspunsul lui Koeman cand a fost intrebat de forma SLABA a lui Griezmann! "Nu este vorba doar de un singur jucator!"

Barcelona va juca impotra lui Hueasca duminica, intr-un meci al etapei a 17-a din La Liga.

Koeaman a incercat sa evite elegant raspuns la conferinta de presa premergatoare meciului cand a fost intrebat daca este multumit de eficienta lui Antoine Griezmann. Olandezul le-a transmis un mesaj si celorlalti jucatori din compartimentul ofensiv.

"Cand vorbim despre eficienta nu trebuie sa ne gandim doar la Griezmann, exista mult mai multi jucatori in linia noastra de atac care trebuie sa fie eficienti si, de asemenea, la mijlocul terenului. Trebuie sa fim mai eficienti si la fazele fize. Trebuie sa ne imbunatatim in toate privintele, nu este vorba doar de un singur jucator. Avem cel putin sase sanse clare de gol in fiecare meci", a declarat Ronald Koeman.

Griezmann a jucat in acest sezon 14 partide in La Liga, a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive. In Champions League el a jucat 5 meciuri si a punctat de doua ori.

Hueasca este pe ultimul loc in campionatul spaniol cu 12 puncte dupa 16 etape jucate. Catalanii sunt clasati pe locul 6 cu 25 de puncte in 15 partide jucate.