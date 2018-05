Dembele a fost la un pas sa rateze Campionatul Mondial! Ce s-a intamplat la ultimul meci

Francezul a jucat 53 de minute in victoria cu 1-0 impotriva lui Real Sociedad, in ultimul meci al sezonului pentru Barcelona.

Acesta a fost aproape de o accidentare horror la interventia criminala a fundasului advers, Raul Navas. Chiar daca jucatorului lui Sociedad a 'intrat' foarte dur la Dembele, arbitrul i-a aratat doar cartonasul galben. Din fericire, francezul a scapat ieftin si s-a ales doar cu o intindere. Ar fi fost o lovitura groaznica pentru tanarul francez, cel care a suferit mai multe accidentari in acest sezon, ratand prima parte a sezonului.

"Multumita gleznei de cauciuc a lui Ousmane Dembele, francezul inca se mai poate gandi la Mondial. Accidentarea sa putea fi mult mai grava decat cea de acum. In zona gleznei sunt multe tendoane si ligamente care puteau fi afectate foarte usor', scrie Marca.

Nici publicul de pe Camp Nou nu a trecut cu vederea gestul lui Navas si l-a huiduit minute bune pe spaniol. Acesta si-a cerut scuze imediat dupa faza, dar si ulterior pe retelele de socializare. Ousmane Dembele a fost selectionat de Didier Deschamps pentru Campionatul Mondial si ar putea fi titular in atacul nationalei Frantei.

Conform transfermarkt.de cota de piata a lui Dembele este de 80.000.000 de euro, dar Barca a platit 140 de milioane pe tanarul de 21 de ani, devenind cel mai scump jucator cumparat vreodata de clubul catalan la acea vreme, record depasit ulterior odata cu venirea lui Coutinho.

