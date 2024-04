Despărțite de opt puncte înainte de partidă, cele două formații au oferit un adevărat spectacol în El Clasico, însă meciul nu a fost lipsit de momente tensionate.

Fază controversată în Real Madrid - FC Barcelona

În minutul 28, FC Barcelona a marcat în urma unui călcâi al lui Lamine Yamal. Lunin a scos, la limită, mingea de pe linia porții, însă catalanii au cerut ca reușita să fie confirmată.

Fără să existe goal-line, faza a fost analizată în camera VAR, iar decizia a fost ca reușita celor de la FC Barcelona să fie anulată.

În presa internațională au apărut păreri de ambele părți, fie în favoarea anulării reușitei, fie în defavoarea deciziei luată de brigrada de arbitrii.

These angles of Lamine Yamal's effort against Real Madrid in ElClasico that wasn't awarded a goal ???? pic.twitter.com/gw1zFNi2uZ — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2024

"Sunt foarte dezamăgit. Dacă vrem să se spună despre noi că suntem cel mai bun campionat din lume... Toată lumea a văzut că acea minge a intrat în poartă. Toate au căzut peste noi. De la Getafe, la începutul sezonului, am spus că nu îmi place ce văd. Astăzi, a fost apogeul absurdității. Sunt mândru de echipă. Cred că am fost mai buni și am jucat mai bine", a spus Xavi după meci.

La o zi după partidă, au fost publicate cadre noi cu faza golului, în care se poare observa destul de clar că mingea a trecut linia porții.