FC Barcelona a condus de două ori pe Santiago Bernabeu, prin golurile lui Andreas Christensen (6) şi Fermin Lopez (69), însă Real Madrid a revenit de fiecare dată şi a egalat, mai întâi prin Vinicius Jr. (18 - penalty), apoi prin Lucas Vazquez (73).

Galacticii au dat lovitura de graţie în minutele de prelungire, reuşind să înscrie golul victoriei în minutul 90+1, prin Jude Bellingham.

În minutul 28, FC Barcelona a marcat în urma unui călcâi al lui Lamine Yamal. Lunin a scos, la limită, mingea de pe linia porții, însă catalanii au cerut ca reușita să fie confirmată.

Fără să existe goal-line, faza a fost analizată în camera VAR, iar decizia a fost ca reușita celor de la FC Barcelona să fie anulată.

???? Another view of ball inside the net for Lamine Yamal goal. pic.twitter.com/7jVWmCcFm5