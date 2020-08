BREAKING NEWS! Setien e OUT de la Barcelona! Clubul a facut anuntul OFICIAL in aceasta seara! Cine e favorit sa ii ia locul 

Pierderea campionatului si umilinta istorica in fata lui Bayern din sferturile Champions League i-au semnat sentinta lui Quique Setien pe banca Barcelonei. Venit ca un inlocuitor pentru Valverde, antrenorul spaniol nu a adus nicio contributie la echipa.

"S-a ajuns la un acord ca Quique Setien sa nu mai fie antrenorul Barcelonei. Asta este prima decizie care da startul unei ample restructurari a primei echipe, care se va face alaturi de noul antrenor si impreuna cu staff-ul tehnic, care va fi anuntat in urmatoarele zile", se arata in comunicatul de pe site-ul oficial al Barcelonei.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.