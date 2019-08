BREAKING NEWS! NEYMAR LA BARCELONA! PSG si Barcelona au ajuns la un acord

Neymar revine pe Camp Nou, dupa numeroase negocieri dintre PSG si Barcelona

PSG si Barcelona au ajuns la un acord in cazul transferului lui Neymar, dupa ce PSG a refuzat oferta Barcelonei de 120 de milioane de euro, plus Dembele si Rakitic. Sky Italia anunta acordul intre cele doua parti.

Atacantul pleaca de la PSG dupa doua sezoane jucate pentru campioana Frantei, pentru a reveni pe Camp Nou. In urmatoarele ore urmeaza a se oficializa transferul. Dupa ce a devenit cel mai scump transfer din istorie, Neymar este pregatit sa revina in locul in care si-a facut debutul in fotbalul european.

PSG a platit 222 de milioane de euro pe Neymar in 2017, clauza de reziliere a contractului de atunci al brazilianului cu Barca.



Articol in curs de actualizare