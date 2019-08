"Dembele ramane 100% la Barcelona!" Anuntul care poate rasturna din nou lucrurile in cazul transferului lui Neymar: ce optiuni mai stau in picioare

Deznodamantul in cazul Neymar este aproape.

Sport Catalunya scria marti seara ca Ousmane Dembele ar putea fi cheia mutarii in cazul in care PSG nu va accepta propunerea facuta in prezent de Barca.

Sursa citata noteaza ca Barcelona a pus pe masa doua oferte: 150.000.000 euro platibili in 2020, cu un avans de 30.000.000 euro, ori 170.000.000 euro platibili in doua transe, 2020 si 2021, cu acelasi avans.

PSG a respins oferta mai mica si a cerut 170.000.000 euro in vara lui 2020.

Totusi, desi numele lui Dembele a fost des pomenit in cazul revenirii lui Neymar la Barcelona, agentul jucatorului a dat sigurari ca francezul va ramane pe Camp Nou.

Moussa Sissoko, agentul fotbalistului a declarat pentru L'Equipe marti seara ca operatiunea Neymar nu ii afecteaza in niciun fel pe el si pe Dembele. Mai mult, Telefoot noteaza: "Dembele va ramane 100%, nu exista nicio optiune in ceea ce priveste plecarea. El vrea sa castige cu Barcelona".

Deznodamantul in cazul Neymar este asteptat pana pe 2 septembrie.