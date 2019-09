Vestea mult asteptata de fanii Barcelonei! Messi revine in lotul catalanilor! Cand ar putea sa joace! Anuntul momentului in Spania

Lionel Messi revine in lotul Barcelonei.

Messi revine in lotul Barcelonei pentru meciul din Champions League cu Borussia Dortmund. Messi si Neto au fost inclusi de antrenorul catalanilor, Ernesto Valverde in lotul pentru meciul cu Borussia Dortmund anunta Mundo Deportivo.

Messi nu a mai jucat pentru Barcelona de aproximativ 6 saptamani, de la finala Cupei Regelui, pierduta in fata Valenciei, scor 1-2.

Dupa ce a reluat antrenamentele cu echipa, Messi a primit acordul medicilor pentru a reveni in lotul Barcelonei. Cu toate acestea este putin probabil ca Messi sa evolueze in meciul contra Borussiei, starul argentinian ar putea sa intre in teren in functie de evolutia scorului.

Borussia Dortmund - Barcelona este marti de la ora 22:00.

Lotul Barcelonei pentru meciul cu Borussia