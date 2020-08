BREAKING NEWS | Bomba in fotbalul mondial: Messi vrea sa PLECE de la Barcelona dupa umilinta cu Bayern! Toate detaliile sunt AICI

Surse din interiorul clubului blaugrana au facut anuntul-soc al momentului in fotbalul mondial!

Potrivit jurnalistului Marcelo Bechler, Lionel Messi le-ar fi spus sefilor clubului ca nu isi mai doreste sa continue pe Camp Nou. Informatia vine la doua zile dupa umilinta suferita de Barcelona in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, 2-8 in fata lui Bayern Munchen.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

Decizia lui Messi a fost transmisa catre conducerea clubului, fotbalistul motivand ca nu este multumit de ceea ce se intampla la club si ca proiectul sportiv al Barcelonei din acest moment nu-l convinge.

Sursa lui Bechler a ramas anonima, insa acesta spune ca este vorba despre o persoana importanta din club care da asigurari ca Messi nu si-a mai dorit niciodata la fel de tare ca acum sa plece de la Barcelona.

Ramane de vazut daca oficialii de pe Camp Nou confirma zvonurile si accepta sa primeasca oferte pentru superstarul argentinian in perioada urmatoare.

Messi, 33 de ani, a jucat 731 de meciuri in tricoul Barcelonei, pentru care a marcat 634 de goluri. Messi are 6 trofee ale 'Balonului de Aur' castigate, un record absolut in istoria fotbalului. Cu Messi in echipa, Barca a castigat 10 titluri in Spania, 4 Champions League, 6 Cupe ale Spaniei, 3 Mondiale ale cluburilor si 3 Supercupe europene.