Benzema, inapoi la nationala Frantei?! Anunt de ultima ora despre Deschamps care s-a razgandit si ar vrea sa-l convoace pentru Euro

Selectionerul Frantei ar putea sa ofere un mare soc inainte de Campionatul European.

Unul dintre cei mai in forma atacanti din Europa, golgheterul lui Real Madrid are "interzis" la nationala din 2015, de cand a incercat sa il escrocheze pe Mathieu Valbuena. Din cate se pare in spatele neconvocarii sale e Noel Le Graet, presedintele Federatiei Franceze de Fotbal.

Didier Deschamps, selectionerul campioanei mondiale, e in relatii bune cu varful, lucru confirmat de curand chiar de agentul jucatorului. "Deschamps si Benzema au o relatie foarte apropiata, ceva de genul tata-fiu. Era ca si copilul sau. Intre ei doi nu exista niciun conflict", spunea impresarul lui Benzema.

Marti, L'Equipe sustine o varianta la care putini se asteptau. Selectionerul Frantei ar fi discutat cu presedintele Federatiei, care a fost mai deschis in privinta rechemarii lui Karim la lot. Iar acest lucru s-ar putea produce chiar la Euro. Azi, Deschamps va anunta cei 26 de jucatori pe care se va baza la turneul final si nu e exclus ca Benzema sa fie printre cei convocati.



Varful lui Real avea 27 de goluri in 81 de selectii in nationala Hexagonului cand a fost suspendat de la nationala. In actualul sezon, Benzema e unul dintre cei mai prolifici golgheteri din top 5 campionate, reusind 28 de goluri pentru Real Madrid in toate competitiile.